«Где можно сэкономить, они экономят»: как индийцы обустраиваются в России

Фирдавс добавляет, что самый удивительный момент в общении с индийцами для него – их еда. В складской столовой во время обеда индийцы ничего не покупают. Они черпают ложками рыжевато-желтый рис из огромных пластиковых контейнеров. Некоторые начинают присматриваться к гречке. Покупать ее выгоднее, чем привычные им по качеству сорта риса. «Один из рабочих приехал в Россию и был довольно-таки крупного телосложения, но перешел полностью на гречку и сильно похудел», – говорит Фирдавс. Индийцы вообще не едят красное мясо, есть и стопроцентные вегетарианцы. Они очень внимательно и чутко относятся к специям: используют карри, кардамон, смесь молотого перца чили с чесноком и тмином, семена горчицы. При этом Шрикантх сетует, что в Москве есть проблемы со специями: «Они совсем не такие острые, недостаточно острые, как принято у нас».