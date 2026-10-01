МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста из-за дронов
МИД Молдавии вызвал посла по особым поручениям России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту протеста после нарушения воздушного пространства страны тремя беспилотниками. Об этом говорится в сообщении молдавского министерства в Facebook
По данным ведомства, два из трех дронов упали и взорвались на территории Молдавии. В министерстве утверждают, что за последние семь дней воздушное пространство страны нарушалось восемь раз.
В мае МИД Молдавии также вызывал Озерова после инцидента с беспилотником, который, по утверждениям молдавской стороны, нарушил воздушное пространство республик. Российскому дипломату была вручена официальная нота с требованием разъяснить произошедшее.