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МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста из-за дронов

Инна Шульгина

МИД Молдавии вызвал посла по особым поручениям России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту протеста после нарушения воздушного пространства страны тремя беспилотниками. Об этом говорится в сообщении молдавского министерства в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Министерство иностранных дел вызвало посла по особым поручениям Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста после того, как три дрона за один день нарушили воздушное пространство Республики Молдова», – говорится в сообщении (цитата по РБК).

По данным ведомства, два из трех дронов упали и взорвались на территории Молдавии. В министерстве утверждают, что за последние семь дней воздушное пространство страны нарушалось восемь раз.

В мае МИД Молдавии также вызывал Озерова после инцидента с беспилотником, который, по утверждениям молдавской стороны, нарушил воздушное пространство республик. Российскому дипломату была вручена официальная нота с требованием разъяснить произошедшее.

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