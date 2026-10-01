Трамп: Зеленский не станет брать боеприпасы США
У США есть «мощное вооружение», которое они не передадут Украине, заявил в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп.
«Есть боеприпасы, которые президент [Украины Владимир] Зеленский не стал бы брать, но это очень мощные боеприпасы. Он бы не взял, потому что у него не было самолетов и всего того, что нужно для производства боеприпасов», – сказал он.
Трамп отметил, что у Соединенных Штатов есть боеприпасы среднего и выше среднего калибра, которые «сильнее, чем когда-либо прежде». Он добавил, что на вооружении страны также находится лазерная система Raytheon. По словам Трампа, заводы, которые производят данные системы, «работают круглосуточно», а Соединенные Штаты запасаются Raytheon «в таких объемах, каких никогда раньше не было».
17 сентября администрация США сообщила, что Соединенные Штаты готовы одобрить передачу Украине 10 управляемых ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые ранее были направлены в Германию. Общая стоимость комплексов составит $29,6 млн.
22 сентября Трамп встретился с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе беседы лидеры обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта и отметил, что решение найдется, но сторонам предстоит многое обсудить.
28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев заявил, что военные расходы Украины в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. Таким образом, дополнительно Украина может запросить $75 млрд. По словам Ермоличева, страна планирует обратиться за помощью к зарубежным партнерам.