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Главная / Политика /

Власти Крыма опровергли сообщения о закрытии Крымского моста

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Перекрытие Крымского моста на четыре дня не планируется. Об этом сообщила помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева.

По ее словам, в интернете распространяется поддельный документ якобы для служебного пользования от крымского погрануправления ФСБ, в котором говорится о закрытии моста с 5 по 9 октября из-за учений.

«Никаких закрытий Крымского моста на четверо суток не планируется», – заявила Курлаева (цитата по «РИА Новости»).

Она утверждает, что за распространением ложной информации стоит украинская сторона, целью которой является создание паники среди населения. Курлаева также предупредила об ответственности за распространение недостоверной информации.

По состоянию на 16:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани на Крымском мосту находится 300 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. В очереди со стороны Керчи находится 550 автомобилей.

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