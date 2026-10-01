Власти Крыма опровергли сообщения о закрытии Крымского моста

По состоянию на 16:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани на Крымском мосту находится 300 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. В очереди со стороны Керчи находится 550 автомобилей.