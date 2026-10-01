Путин: попытка создать новый «железный занавес» обречена на провал

По словам президента, после распада СССР на Западе возобладали силы, которые стремились изолировать Россию и добиться ее дальнейшего развала. «На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – подчеркнул Путин.