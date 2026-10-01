Путин: попытка создать новый «железный занавес» обречена на провал
Любая попытка возвести новый «железный занавес» в современных условиях неизбежно провалится. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
По словам президента, после распада СССР на Западе возобладали силы, которые стремились изолировать Россию и добиться ее дальнейшего развала. «На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – подчеркнул Путин.
На пленарной сессии 1 октября Путин заявил, что мир подошел к «решающему поворотному моменту развития», а перемены затрагивают практически все сферы – от технологий до военного дела. Президент предупредил о рисках «цифрового тоталитаризма» при неконтролируемом развитии искусственного интеллекта, назвав такой путь «тупиковым и антигуманным». Отдельно Путин высказался о реформе ООН: по его словам, структура организации должна отражать «все многообразие мира», включая страны Азии, Африки и Латинской Америки.