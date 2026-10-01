Путин: на медное месторождение в Сибири могут зайти китайские инвесторы
На одно из крупнейших месторождений меди в Сибири могут зайти китайские инвесторы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
«Сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы, в Сибири», – сказал Путин.
Выступая на заседании, Путин подчеркнул, что роль и значение Китая в международных делах постоянно растет. По его словам, доверительные и дружеские отношения между Москвой и Пекином «являются очень серьезными» и стабилизируют мировую политику.
Президент рассказал, что его внуки говорят по-китайски. «Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчики, они говорят по-китайски», – сказал Путин. Он также вспомнил эпизод на саммите БРИКС в Индии, когда остался с председателем КНР Си Цзиньпином без переводчиков. «Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга. Есть барьеры? Нет. Они отсутствуют», – отметил глава государства.