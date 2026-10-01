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Эксперт выделил новые нюансы в выступлении Путина на «Валдае»

Владимир Кулагин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В выступлении президента России Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» были заметны новые оттенки в политическом курсе страны. О них рассказал «Ведомостям» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, слушавший выступление главы государства в зале НЦ «Россия».

«Новым было заявление о том, что само по себе военно-техническое сотрудничество не является основанием для ударов по любым третьим странам, то есть и по Украине. Это смягчение позиции по сравнению с рядом более ранних заявлений других ведомств», – сказал аналитик.

Китаист также отметил «суперпозитивные» оттенки в речи Путина по отношению к КНР, в частности в вопросах торговли. Так, президент сообщил, что китайские компании смогут войти в проект по разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири.

Выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» 1 октября 2026 г. продлилось около 3,5 часа.

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