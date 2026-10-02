Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла в Греции

Маслов родился 21 июля 1955 г. в Москве. В 1977 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет МГИМО). В 1977-1981гг. был атташе Посольства СССР в Республике Кипр, 1984-1988 гг. – третим секретарем Посольства СССР во Франции. В 1992-1997 гг. Маслов являлся советником и старшим советником Посольства России в Италии.