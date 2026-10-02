Суд отказался допустить операторов «Севпотоков» к рассмотрению дела о подрыве

Также суд подчеркнул отсутствие причин полагать, что обвиняемый в подрыве газопроводов выдвинет встречные претензии в сторону заявителей во время заседания. Однако инстанция дополнила, что если это все-таки произойдет, они могут снова обратиться с просьбой о допуске к участию в рассмотрении дела.