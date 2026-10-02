Суд отказался допустить операторов «Севпотоков» к рассмотрению дела о подрыве
Высший земельный суд Гамбурга отказал операторам газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к рассмотрению дела о подрыве трубопроводов. Об этом суд сообщил на своем официальном сайте.
Отмечается, что заявители могут быть допущены до дела только в том случае, если это «считается необходимым из-за особых причин». По данным инстанции, в этом деле подобных оснований нет.
«Решающим фактором здесь было отсутствие особой процедурной необходимости в защите заявителей», – говорится в сообщении.
Также суд подчеркнул отсутствие причин полагать, что обвиняемый в подрыве газопроводов выдвинет встречные претензии в сторону заявителей во время заседания. Однако инстанция дополнила, что если это все-таки произойдет, они могут снова обратиться с просьбой о допуске к участию в рассмотрении дела.
1 июля Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей Кузнецов. Действия обвиняемого квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно международному уголовному праву, рассматривается как военное преступление.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.