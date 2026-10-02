Американо-украинский фонд заключил первую сделку по добыче полезных ископаемых
Американо-украинский инвестиционный фонд заключил первую сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу инвестиционного направления Американской корпорации международного финансирования развития (DFC) Конора Коулмана.
Сделка предусматривает вложение около $30 млн в совместную инвестиционную платформу с BGV Group, основанной совладельцем украинской сети супермаркетов ATB Геннадием Буткевичем. На первом этапе платформа будет заниматься ранними стадиями горнодобывающих проектов на Украине.
По словам Коулмана, основное внимание будет уделяться месторождениям редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония. Все эти ресурсы входят в американский перечень критически важных минералов.
По данным Reuters, общий объем проектов фонда сейчас составляет около $70 млн. Помимо сделки в сфере полезных ископаемых, фонд также запустил проекты, направленные на поддержку украинской энергетической и теплоснабжающей инфраструктуры.
Фонд был создан в рамках соглашения о полезных ископаемых, которое США и Украина подписали в апреле 2025 г. Его проекты охватывают пять стратегических направлений, включая добычу полезных ископаемых, оборону, энергетику и инфраструктуру.