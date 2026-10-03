Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет
Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном, передает ТАСС. По словам Золотова, президент России Владимир Путин поручил ему довести указ о присвоении Кадырову очередного высшего воинского звания.
«Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов. Краповый берет Кадырову вручили, по его словам, в знак признания заслуг в развитии подразделений специального назначения и войск национальной гвардии.
21 августа «Ведомости» рассказывали о высших воинских и специальных званиях российских чиновников. Кадыров получил специальное звание генерал-майора милиции в 2009 г., в 2020 г. стал генерал-майором Росгвардии, а в 2022 г. ему последовательно присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-полковника.
30 сентября Путин поблагодарил Кадырова и его управленческую команду за работу в Чечне. Президент также отметил вклад жителей республики в укрепление страны и проведение спецоперации.