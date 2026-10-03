Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет

21 августа «Ведомости» рассказывали о высших воинских и специальных званиях российских чиновников. Кадыров получил специальное звание генерал-майора милиции в 2009 г., в 2020 г. стал генерал-майором Росгвардии, а в 2022 г. ему последовательно присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-полковника.