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Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет

Анна Виноградова

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном, передает ТАСС. По словам Золотова, президент России Владимир Путин поручил ему довести указ о присвоении Кадырову очередного высшего воинского звания.

«Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов. Краповый берет Кадырову вручили, по его словам, в знак признания заслуг в развитии подразделений специального назначения и войск национальной гвардии.

21 августа «Ведомости» рассказывали о высших воинских и специальных званиях российских чиновников. Кадыров получил специальное звание генерал-майора милиции в 2009 г., в 2020 г. стал генерал-майором Росгвардии, а в 2022 г. ему последовательно присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-полковника.

30 сентября Путин поблагодарил Кадырова и его управленческую команду за работу в Чечне. Президент также отметил вклад жителей республики в укрепление страны и проведение спецоперации.

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