Путин: Кадыров преобразовал Грозный так, как никто не мечтал
Глава Чечни Рамзан Кадыров смог преобразовать Грозный так, как об этом никто и не мечтал. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с избранными главами субъектов РФ
«Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – подчеркнул он.
Российский лидер также выразил благодарность Кадырову за вклад, который народ Чечни вносит в укрепление страны и спецоперацию. Глава Чечни со своей стороны заявил о признательности Путину за поддержку республики, а также дал обещание, что все задачи, включая военные, будут выполнены.
30 августа президент РФ проводит встречу с избранными главами субъектов России в формате видеоконференции. До этого мероприятие анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал это традиционной встречей, которую российский лидер проводит каждый раз после состоявшихся выборов.
23 сентября Кадыров провел расширенное совещание правительства по итогам многоуровневых выборов. Глава республики отметил, что за его кандидатуру проголосовали 99,85% избирателей, то есть 830 690 человек. Такой результата он назвал большой ответственностью. Также Кадыров пообещал народу Чечни оправдать оказанное ему доверие.