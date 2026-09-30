Путин: Кадыров преобразовал Грозный так, как никто не мечтал

Российский лидер также выразил благодарность Кадырову за вклад, который народ Чечни вносит в укрепление страны и спецоперацию. Глава Чечни со своей стороны заявил о признательности Путину за поддержку республики, а также дал обещание, что все задачи, включая военные, будут выполнены.