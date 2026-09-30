Путин выступит на первом заседании нового созыва Госдумы
Президент России Владимир Путин выступит на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент по видеоконференцсвязи также встретится с избранными главами регионов-субъектов. По его словам, это традиционная встреча, которую Путин каждый раз проводит после состоявшихся выборов.
Отдельно представитель Кремля сообщил, что в графике российского лидера стоит ряд непубличных рабочих встреч.
30 сентября Госдума начала первое пленарное заседание нового созыва. Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания отметил, что по результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%. В ходе заседания его переибрали на пост спикера палаты парламента. Володин набрал 90,2%, за него проголосовали 406 депутатов. Всего в голосовании приняли участие 442 человека, что составляет 98,2% от списочного состава.
На пленарном заседании Госдума также утвердила девять заместителей председателя палаты парламента девятого созыва. Зампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.