Путин выступит на первом заседании нового созыва Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания отметил, что по результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%. В ходе заседания его переибрали на пост спикера палаты парламента. Володин набрал 90,2%, за него проголосовали 406 депутатов. Всего в голосовании приняли участие 442 человека, что составляет 98,2% от списочного состава.