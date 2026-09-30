Госдума утвердила девять вице-спикеров в новом созыве
Государственная дума на пленарном заседании утвердила девять заместителей председателя палаты парламента девятого созыва, передает корреспондент «Ведомостей».
Зампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.
Вячеслава Володина переизбрали на пост председателя Госдумы в ходе первого заседания девятого созыва. Он набрал 90,2%, за него проголосовали 406 депутатов. Всего в голосовании приняли участие 442 человека, что составляет 98,2% от списочного состава.
30 сентября Госдума начала первое пленарное заседание нового созыва. Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ.
Володин в ходе заседания отметил, что по результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%.
В этот же день фракция «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы. Его кандидатуру фракция поддержала единогласно. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что Володин обладает богатым опытом работы на этом ответственной должности.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка достигла 59,8%.