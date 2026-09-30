Госдума утвердила девять вице-спикеров в новом созыве

30 сентября Госдума начала первое пленарное заседание нового созыва. Его открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. Петров поблагодарил за доверие Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Геннадия Зюганова, к которым он обратился с вопросом об открытии заседания и получил утвердительный ответ.