Никитин: к саммиту «Россия – Африка» все готово

Согласно данным на сайте Росконгресса, экономический и гуманитарный форум, который состоится 28–29 октября 2026 г. в рамках третьего саммита «Россия – Африка», продолжит намеченный курс на комплексное развитие российско-африканских отношений и станет авторитетной площадкой для выработки практических решений, нацеленных на укрепление многопланового партнерства между РФ и африканскими государствами.