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Главная / Политика /

Никитин: к саммиту «Россия – Африка» все готово

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Подготовка к саммиту «Россия – Африка» завершена. Об этом сообщил куратор транспортного направления в правительстве России Андрей Никитин.

«Безопасность для наших гостей будет обеспечена в полном объеме», – сказал он (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали»).

Согласно данным на сайте Росконгресса, экономический и гуманитарный форум, который состоится 28–29 октября 2026 г. в рамках третьего саммита «Россия – Африка», продолжит намеченный курс на комплексное развитие российско-африканских отношений и станет авторитетной площадкой для выработки практических решений, нацеленных на укрепление многопланового партнерства между РФ и африканскими государствами.

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