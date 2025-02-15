Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика / Подборка

11 кандидатов на место: кто выдвигался в президенты России в 2000 году

25 лет назад ЦИК впервые зарегистрировал на выборах Владимира Путина
Елена Дурандина
<strong>Выдвижение:</strong> инициативная группа<p><strong>Избирательный фонд</strong>: 29,9 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 52,94% (39,74 млн голосов)&nbsp;</p><p><em>«Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком» (из открытого письма к избирателям).</em></p><p>В августе 1999 г. президент Борис Ельцин назначил директора ФСБ Владимира Путина председателем правительства России. В специальном телеобращении он <a href="https://www.kommersant.ru/doc/223449">назвал</a> нового премьер-министра тем, кто способен «консолидировать общество» и продолжить реформы. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 г. Путин занял пост исполняющего обязанности президента. Ровно 25 лет назад, <strong>15 февраля 2000 г.</strong>, Центризбирком официально <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/37925">зарегистрировал</a> его кандидатом на должность первого лица государства.</p><p>Избирательный штаб Путина возглавил тогдашний замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев. По <a href="http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/24144">словам</a> кандидата, его команда не проводила «специальных предвыборных мероприятий», а выполняла только то, что «предписано законом о выборах президента и инструкциями Центризбиркома». От теледебатов он отказался.</p><p>В открытом письме к избирателям Путин назвал главной проблемой России «ослабление воли». По его словам, лидер должен «настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы». Он пообещал разобраться с низкой зарплатой, высоким уровнем преступности, а также отсутствием четких правил, перед которыми равны и простые граждане, и олигархи. Международные связи Путин решил строить «исходя из национальных интересов». Он пообещал «признать верховенство внутренних целей над внешними», поскольку «Россия перестала быть империей, но не растеряла свой потенциал великой державы».&nbsp;</p><p>Помимо и. о. главы государства на выборах <a href="http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">были зарегистрированы</a> еще <strong>10 кандидатов</strong>. 26 марта 2000 г. Путина впервые избрали президентом. В последующие годы его переизбирали еще четыре раза – в 2004, 2012, 2018 и 2024 гг. В общей сложности Путин занимает пост президента России уже более 20 лет.&nbsp;</p>
Сенцов Александр, Чумичев Александр / ТАСС
<strong>Выдвижение:</strong> инициативная группа<br><p><strong>Избирательный фонд</strong>: 24,6 млн руб.<br></p><p><strong>Результат:</strong> 29,21% (21,93 млн голосов)</p><p><em>«С Зюгановым жизнь наладится» (из агитационных материалов).<br></em><br>Лидер КПРФ Геннадий Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 г., став главным соперником Бориса Ельцина. В первом туре коммунист получил 32% голосов и едва не догнал действующего главу государства (35,3%). Однако Ельцина поддерживали предприниматели, работники культуры и средства массовой информации, которые опасались, что к власти вернутся коммунисты. В результате во втором туре он набрал 53,8%, а Зюганов вышел из гонки с репутацией «второго номера», которая прочно за ним закрепилась.<br><br>На выборы 2000 г. он пошел уже политическим «тяжеловесом». Зюганов критиковал предшественников и ставил в пример «красные регионы». При этом лидер КПРФ на время дистанцировался от Коммунистической партии, обращали <a href="https://www.ng.ru/politics/2000-02-15/3_zuganov.html">внимание </a>СМИ. Для предвыборной кампании он нанял отдельного пресс-секретаря, а избирательный штаб открыл за пределами Госдумы. По итогам голосования Геннадий Зюганов снова стал вторым. <br><br>В дальнейшем лидер КПРФ выдвигался в президенты еще дважды – в 2008 и 2012 гг. Оба раза он занял второе место, а процент проголосовавших за коммуниста избирателей сократился. При этом Зюганов избирался во все созывы Госдумы и до сих пор остается лидером фракции КПРФ. В июне 2024 г. Владимир Путин <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/06/26/1046256-putin-prisvoil-zyuganovu">присвоил</a> бывшему сопернику по президентской гонке звание Героя Труда «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».</p>
Булдаков Олег / ТАСС
<strong>Выдвижение:</strong> «Яблоко»<p><strong>Избирательный фонд: </strong>24,4 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 5,8% (4,35 млн голосов)</p><p><em>«Не граждане для государства, а государство для граждан» (из президентской программы).</em></p><p>15 и 16 января 2000 г. центральный совет политического объединения «Яблоко» выдвинул своего лидера Григория Явлинского на выборы президента. В перерыве заседания он <a href="https://www.yabloko.ru/Press/2000/000117.html">пообещал</a> «отстаивать принципы открытой свободной экономики, прав человека, эффективной современной армии, прекращения войны в Чечне». Кандидат Явлинский был знаком россиянам: в 1996-м он уже выдвигался в президенты и показал четвертый результат, набрав 7,3% голосов.&nbsp;</p><p>Во время президентской гонки 2000 г. некоторые кандидаты открыто поддержали и. о. главы государства Владимира Путина. Но Явлинский прямо называл его «своим оппонентом». При этом некоторые пункты их программ были схожими.</p><p>Явлинский <a href="https://www.yavlinsky.ru/article/strategiya-proryva-prezidentskaya-programma-grigoriya-yavlinskogo-2000-god/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">считал</a> проблемами России «неуправляемость властных структур, коррупцию, сращивание органов правопорядка с организованной преступностью, разрушение единого экономического и правового пространства». Он обещал «сделать так, чтобы воровать в России стало страшно и опасно, а не престижно и приятно». Многие пункты его программы касались экономики: налоговой системы, восстановления доверия россиян к банкам и привлечения инвестиций. При построении внешней политики кандидат предлагал исходить из того, что у России «нет постоянных друзей или врагов – есть только постоянные национальные интересы».</p><p>По итогам голосования Явлинский занял третье место. После проигрыша он стал одним из лидеров российской оппозиции. Безуспешно выдвигался на выборы президента в 2012 и 2018 гг. (сначала не был зарегистрирован, а затем получил 1,1% голосов). В 2011 и 2016 гг. избирался депутатом заксобрания Санкт-Петербурга, входил в бюджетно-финансовый комитет и комиссию по вопросам правопорядка и законности.</p>
Мусаэльян Владимир / TACC
<strong>Выдвижение:</strong> инициативная группа <p><strong>Избирательный фонд: </strong>32,7 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 2,95% (2,22 млн голосов) <br><br>Инженер путей сообщения Аман Тулеев занялся политикой в 1990-е, став народным депутатом РСФСР. В 1991 г. он пытался избраться первым президентом РСФСР (получил 6,8% голосов), поддержал ГКЧП, а затем занимался проблемами СНГ в правительстве Виктора Черномырдина. В июле 1997 г. Борис Ельцин назначил своего бывшего конкурента главой администрации Кемеровской области, которую сотрясали забастовки шахтеров. Несмотря на сложности, уже в октябре 1997 г. Тулеев избирался губернатором, получив 94,5% голосов. В январе 2000 г. популярный кузбасский политик снова баллотировался в президенты.<br><br>СМИ <a href="https://www.ng.ru/politics/2000-02-18/3_tuleev.html">отмечали</a>, что его предвыборные тезисы в основном касались отношений федерального центра и регионов. Например, Тулеев предложил сократить общее количество субъектов с 89 до 35. По итогам голосования он набрал 3% голосов (четвертый результат), хотя в Кемеровской области за него<a href="https://ksonline.ru/nomer/ks/-/id/9594/"> проголосовали</a> 51,6% избирателей. Владимира Путина там поддержало около 25%.<br><br>В общей сложности Тулеев находился на посту главы региона около 20 лет, став «народным губернатором». В апреле 2001 г. его избрали во второй раз (93,5%). В 2005 и 2010 гг. полномочия Тулеева продлевались депутатами кемеровского парламента, а в сентябре 2015 г. он в последний раз выиграл прямые губернаторские выборы (96,7%). <br>В апреле 2018 г. после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, Тулеев ушел в отставку. Его преемником во главе Кузбасса стал вице-губернатор Сергей Цивилев (сейчас – министр энергетики РФ). 20 ноября 2023 г. Тулеев умер в Кемерове в возрасте 79 лет.</p>
Кузярин Анатолий / ТАСС
<strong>Выдвижение:</strong> ЛДПР<p><strong>Избирательный фонд: </strong>6,7 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 2,7% (2,03 млн голосов) <strong><br></strong><br><em>«Я знаю, как надо» (из агитационных материалов).<br></em><br>Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался последним, кого Центризбирком зарегистрировал на выборах-2000. Он выдвинулся еще в январе, но ЦИК <a href="https://lenta.ru/news/2000/03/06/zhirinovsky/">отказался</a> включить либерал-демократа в бюллетень из-за отсутствия в декларации сведений об одной из московских квартир его сына Игоря Лебедева. По мнению Жириновского, за решением комиссии стояла «чисто политическая подоплека». Политик опротестовал его в кассационной коллегии Верховного суда, после чего был зарегистрирован кандидатом. При этом бюллетени на тот момент уже были напечатаны. Новый исправленный тираж <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-06-23/287925-tsentrizbirkom_obnarodoval_finansovyy_otchet_o_podgotovke_i_provedenii_vyborov_prezidenta_rossii">стоил</a> россиянам около 27 млн руб. (в общей сложности на выборы ушло около 1,42 млрд руб.).<br><br>Жириновский обещал контролировать вывод капитала из России, снизить налоги и ограничить закупки продовольствия за рубежом, нарастить продажи российского вооружения и ввести визовый режим с рядом стран СНГ, а также «искоренить мысль о превосходстве Запада над Россией».<br><br>С 1996 по 2018 г. лидер ЛДПР выдвигался на пост президента шесть раз. Наилучший результат он показал во время голосования в 2008-м (9,6%). Жириновский избирался депутатом всех восьми созывов Госдумы, а с 2000 по 2011 г. работал ее вице-спикером. 6 апреля 2022 г. умер в Москве в возрасте 75 лет.</p>
Владимир Вяткин / РИА Новости
<strong>Выдвижение: </strong>инициативная группа<p><strong>Избирательный фонд: </strong>25,5 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 1,47% (1,11 млн голосов)&nbsp;</p><p><em>«Мы сильны не кремлевскими стенами, а единством российской земли» (из агитационных материалов).</em></p><p>Глава Самары Константин Титов прославился тем, что во время августовского путча 1991 г. поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина и заявил, что решения ГКЧП не имеют силы на территории города. Позже Борис Ельцин назначил своего сторонника главой администрации Самарской области. В 1996 г. Титов избирался губернатором, набрав 63,4% голосов.</p><p>Во время президентской гонки стал фигурантом скандала: по <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-03-02/288141-konstantin_titov_kategoricheski_otverg_obvineniya_v_falsifikatsii_podpisey_izbirateley">информации</a> СМИ, московская городская прокуратура проверяла штаб Титова на предмет фальсификации подписей избирателей. Сам кандидат называл это «зачисткой политического пространства» и «ликвидацией лишних кандидатов». В масштабе страны за Титова проголосовали 1,5% избирателей. В родной Самарской области его поддержали 20,2% – меньше, чем Владимира Путина (41,1%) и Геннадия Зюганова (29,5%).</p><p>По словам Титова, после президентской гонки конкуренты <a href="https://oboz.info/konstantin-titov-hotel-stat-prezidentom-byl-takoj-etap-chto-zh-chast-2/">запустили</a> против него очерняющую кампанию, например, развесили в Самаре плакаты с надписью «Надоел». В апреле 2000 г. он досрочно покинул поста губернатора, но в июле того же года снова был избран главой региона (53,3% голосов). В апреле 2005 г., после отмены прямых губернаторских выборов, полномочия Титова продлили депутаты облдумы, а уже в августе 2007-го он ушел в отставку.</p><p>В общей сложности Титов возглавлял регион около 16 лет. С 2007 по 2014 г. он представлял его в Совете Федерации. Сейчас входит в состав Общественной палаты Самарской области. В марте 2016 г. Титов <a href="https://www.kommersant.ru/doc/2940072">привлек</a> внимание СМИ, став жертвой мошенников. Политик перевел около $6 млн неизвестным, которые называли себя «секретной финансовой группой администрации».</p>
Иванов Виталий / ТАСС
<strong>Выдвижение:</strong> движение «За гражданское достоинство»<p><strong>Избирательный фонд:</strong> 400 000 руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 1,01% (758 966 голосов)&nbsp;</p><p><em>«Сбереги себя, сохрани семью, возроди Россию» (по <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-01-24/290111-lider_dvizheniya_za_grazhdanskoe_dostoinstvo_ella_pamfilova_vydvinuta_kandidatom_v_prezidenty_rossii">материалам</a> СМИ).</em></p><p>Бывший министр социальной защиты Элла Памфилова еще во время предвыборной гонки заявила, что пошла на выборы не для того, чтобы стать президентом, а чтобы заявить о себе как о самостоятельном политике. По ее словам, она планировала «разбавить этот мальчишник» и «согласна с Путиным в том, что во власти должно быть больше женщин». Сторонники Памфиловой по движению «За гражданское достоинство» (на парламентских выборах в 1999 г. получило всего 0,6%) также полагали, что женщина-кандидат оздоровит психологический климат президентской гонки.&nbsp;</p><p>«Если ты хочешь заниматься политикой, то выборы, тем более президентские, очень важный шанс показать, что ты из себя представляешь, какая у тебя программа, с какими ты идеями идешь, это закладывает хорошее политическое будущее на перспективу», – <a href="https://ria.ru/20171218/1511175283.html">рассказывала</a> Памфилова.&nbsp;</p><p>В июле 2002 г. Владимир Путин назначил ее председателем комиссии по правам человека при президенте России. С 2014 по 2016 г. Памфилова работала уполномоченным по правам человека в РФ. В марте 2016 г. по предложению Путина она вошла в состав Центризбиркома и вскоре была избрана его председателем (занимает этот пост до сих пор). Помня про собственный опыт, Памфилова обещала сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь кандидатам в президенты «на этапе выдвижения, регистрации, прохождения всех необходимых процедур».&nbsp;</p>
Александр Поляков / РИА Новости
<strong>Выдвижение:</strong> инициативная группа<p><strong>Избирательный фонд: </strong>850 350 руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 0,44% (328 723 голосов) <strong><br><br></strong><em>«Преступления нынешней власти хорошо известны. Как же можно голосовать за преемственность этой власти?» (из агитационных материалов).<br></em><br>Режиссер <a href="https://www.kp.ru/daily/26746.4/3774686/">говорил</a>, что пошел на выборы «из хулиганства», «поиграть» и «посмотреть, что это изнутри такое». Во время предвыборной кампании выступал с критикой Владимира Путина и партии «Единство», но уже после избрания президента передумал и стал сторонником его политики.<br><br>В 2005-м при поддержке «Единой России» Говорухин <a href="https://rg.ru/2005/12/05/vybory.html">баллотировался</a> на довыборах в Госдуму. Его противником мог стать экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), который тогда находился в заключении, но предпринимателя не зарегистрировали и основным конкурентом режиссера стал сатирик Виктор Шендерович (признан в России иностранным агентом). По итогам голосования Говорухин победил с 38,5% голосов. Впоследствии он трижды переизбирался в Госдуму от «Единой России», а также входил в руководство центрального штаба Общероссийского народного фронта.<br><br>В ноябре 2011 г. на съезде «Единой России» именно Говорухин<a href="https://er.ru/activity/news/govoruhin-prosit-putina-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-rf"> предложил</a> Владимиру Путину выдвинуться на пост президента в третий раз. В декабре того же года режиссер возглавил его избирательный штаб. 14 июня 2018 г. Говорухин умер в Московской области в возрасте 82 лет.</p>
Мусаэльян Владимир / ТАСС
<strong>Выдвижение: </strong>инициативная группа<p><strong>Избирательный фонд: </strong>2,5 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 0,43% (319 263 голосов)&nbsp;</p><p>«<em>Власть под контроль Закона!</em>»<em> (из агитационных материалов).</em></p><p>Накануне выборов 2000 г. генеральный прокурор Юрий Скуратов оказался фигурантом расследования о злоупотреблении полномочиями, которое началось после того, как в эфире телеканала РТР были продемонстрированы интимные сцены с «человеком, похожим на генерального прокурора». Борис Ельцин трижды обращался в Совет Федерации с просьбой уволить Скуратова – в марте, апреле и октябре 1999 г., но все три раза сенаторы отклоняли запросы главы государства.</p><p>В декабре 1999 г. Конституционный суд России <a href="https://lenta.ru/news/1999/12/01/skuratov/">поддержал</a> Ельцина и подтвердил, что президент имеет право отстранить генерального прокурора от должности. После этого опальный силовик выдвинулся на президентские выборы. Прессе он <a href="https://www.trud.ru/article/18-01-2000/494_ju_skuratov_ja_razrabotal_programmu/print/">заявил</a>, что этой акцией пытается «обратить внимание россиян, насколько важна проблема коррупции и криминала во власти», но никаких разоблачений в ходе кампании не сделал.</p><p>После завершения выборов сенаторы сами попросили Владимира Путина прислать четвертое прошение о снятии Скуратова с поста генерального прокурора России. В апреле 2000 г. за утверждение его отставки <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-04-19/289320-sovet_federatsii_utverdil_otstavku_generalnogo_prokurora_rossii_yuriya_skuratova">проголосовали</a> 133 парламентария, против – 10. СМИ <a href="https://www.kommersant.ru/doc/16820">писали</a>, что «Скуратов был для сенаторов символом независимости от президента Ельцина, демонстрировать независимость от Путина они не хотят». В ноябре 2001 г. Скуратова <a href="https://www.kommersant.ru/doc/296570">избрали</a> сенатором от заксобрания Бурятии, но позже депутаты отменили это решение. Сейчас Скуратов руководит кафедрой публичного и международно-правового обеспечения национальной безопасности в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина.</p>
Кавашкин Борис / ТАСС
<strong>Выдвижение:</strong> инициативная группа<p><strong>Избирательный фонд: </strong>4,4 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 0,13% (98 175 голосов)<strong><br></strong><br><em>«Россия! Встань и возвышайся» (из агитационных материалов).<br></em><br>Алексей Подберезкин возглавлял движение «Духовное наследие» и несколько лет считался сопредседателем Народно-патриотического союза России (НПСР), в который входили Геннадий Зюганов, Александр Руцкой и Аман Тулеев. Во время предвыборной кампании 2000 г. <a href="https://www.business-gazeta.ru/article/636676">продвигал</a> идею «государственного патриотизма» и выступал за возрождение госинститутов, которые потеряли свое значение в 1990-е.<br><br>Подберезкин не скрывал, что «выступал в поддержку Владимира Путина, начиная с того момента, когда его назначили премьер-министром и кандидатом в президенты РФ», а его сторонники «помогали Путину», с которым не ощущали «ни идеологических, ни организационных, ни каких-либо других разногласий». Заместитель Подберезкина Илья Константинов во время встреч с прессой <a href="https://www.kommersant.ru/doc/138727">говорил</a>, что Россия ждет именно такого президента: «Россия беременна Путиным». <br><br>После выборов работал в Счетной палате и аппарате правительства России. В 2005-2008 гг. возглавлял Партию cоциальной cправедливости (ПСС). Преподает в ряде вузов, в том числе в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). С 2009 по 2015 г. был проректором МГИМО по научной работе.</p>
Владимир Федоренко / РИА Новости
<strong>Выдвижение:</strong> движение «Сила разума»<p><strong>Избирательный фонд: </strong>2,2 млн руб.</p><p><strong>Результат:</strong> 0,1% (78 498 голосов) <strong><br><br></strong>В 1990-е Умар Джабраилов <a href="https://www.vedomosti.ru/business/galleries/2017/08/30/731605-chem-izvesten-dzhabrailov#140737493515102">прославился</a> как светский лев и топ-менеджер группы «Плаза», контролировавшей новые торговые центры «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж», гостиницу «Россия» и другие значимые объекты Москвы. <br><br>В январе 2000 г. специально для выдвижения предпринимателя на президентские выборы было создано движение «Сила разума». Во время гонки Джабраилов стал фигурантом скандала: по <a href="https://www.1tv.ru/news/2000-03-02/288141-konstantin_titov_kategoricheski_otverg_obvineniya_v_falsifikatsii_podpisey_izbirateley">информации</a> СМИ, московская городская прокуратура проверяла его штаб на предмет фальсификации подписей избирателей. Заняв последнее место, разместил в Москве баннеры со своим фото и надписью «0,1%. Спасибо». <br><br>В январе 2004 г. Джабраилов стал представителем Чечни в Совете Федерации. Входил в комитет по международным делам и партию «Единая Россия». В октябре 2009 г. покинул пост, посчитав, что «исчерпал себя в должности сенатора». С 2009 по 2013 г. – советник тогдашнего помощника президента России Сергея Приходько. В августе 2017 г. полиция <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/30/731602-soobschili">задержала</a> экс-политика в московском отеле Four Seasons напротив Кремля из-за стрельбы. Он выпустил несколько пуль в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В ноябре того же года Тверской суд Москвы <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/22/742680-sud-oshtrafoval-dzhabrailova">оштрафовал</a> Джабраилова на 500 000 руб. за хулиганство. После инцидента экс-кандидата в президенты <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/07/24/776394-dzhabrailov-edinoi">исключили</a> из партии «Единая Россия».</p>
Кавашкин Борис / ТАСС
1  / 11
Владимир Путин
Выдвижение: инициативная группа

Избирательный фонд: 29,9 млн руб.

Результат: 52,94% (39,74 млн голосов) 

«Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком» (из открытого письма к избирателям).

В августе 1999 г. президент Борис Ельцин назначил директора ФСБ Владимира Путина председателем правительства России. В специальном телеобращении он назвал нового премьер-министра тем, кто способен «консолидировать общество» и продолжить реформы. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 г. Путин занял пост исполняющего обязанности президента. Ровно 25 лет назад, 15 февраля 2000 г., Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом на должность первого лица государства.

Избирательный штаб Путина возглавил тогдашний замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев. По словам кандидата, его команда не проводила «специальных предвыборных мероприятий», а выполняла только то, что «предписано законом о выборах президента и инструкциями Центризбиркома». От теледебатов он отказался.

В открытом письме к избирателям Путин назвал главной проблемой России «ослабление воли». По его словам, лидер должен «настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы». Он пообещал разобраться с низкой зарплатой, высоким уровнем преступности, а также отсутствием четких правил, перед которыми равны и простые граждане, и олигархи. Международные связи Путин решил строить «исходя из национальных интересов». Он пообещал «признать верховенство внутренних целей над внешними», поскольку «Россия перестала быть империей, но не растеряла свой потенциал великой державы». 

Помимо и. о. главы государства на выборах были зарегистрированы еще 10 кандидатов. 26 марта 2000 г. Путина впервые избрали президентом. В последующие годы его переизбирали еще четыре раза – в 2004, 2012, 2018 и 2024 гг. В общей сложности Путин занимает пост президента России уже более 20 лет. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных