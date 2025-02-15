11 кандидатов на место: кто выдвигался в президенты России в 2000 году

Владимир Путин

инициативная группа

Избирательный фонд: 29,9 млн руб.

Результат: 52,94% (39,74 млн голосов)

«Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком» (из открытого письма к избирателям).

В августе 1999 г. президент Борис Ельцин назначил директора ФСБ Владимира Путина председателем правительства России. В специальном телеобращении он назвал нового премьер-министра тем, кто способен «консолидировать общество» и продолжить реформы. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 г. Путин занял пост исполняющего обязанности президента. Ровно 25 лет назад, 15 февраля 2000 г., Центризбирком официально зарегистрировал его кандидатом на должность первого лица государства.

Избирательный штаб Путина возглавил тогдашний замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев. По словам кандидата, его команда не проводила «специальных предвыборных мероприятий», а выполняла только то, что «предписано законом о выборах президента и инструкциями Центризбиркома». От теледебатов он отказался.

В открытом письме к избирателям Путин назвал главной проблемой России «ослабление воли». По его словам, лидер должен «настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы». Он пообещал разобраться с низкой зарплатой, высоким уровнем преступности, а также отсутствием четких правил, перед которыми равны и простые граждане, и олигархи. Международные связи Путин решил строить «исходя из национальных интересов». Он пообещал «признать верховенство внутренних целей над внешними», поскольку «Россия перестала быть империей, но не растеряла свой потенциал великой державы».

Помимо и. о. главы государства на выборах были зарегистрированы еще 10 кандидатов. 26 марта 2000 г. Путина впервые избрали президентом. В последующие годы его переизбирали еще четыре раза – в 2004, 2012, 2018 и 2024 гг. В общей сложности Путин занимает пост президента России уже более 20 лет.