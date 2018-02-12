Политика / Власть

Чем известен вице-премьер Сергей Приходько

Карьерный дипломат, один из инициаторов перезагрузки между Россией и США, а также автор идеи увольнять губернаторов за слабоумие

12.02.18
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