Политика / Международная жизнь Как встретились лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин – первый южнокорейский президент, ступивший на территорию КНДР. А Ким Чен Ын – первый северокорейский лидер, посетивший Южную Корею {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 27.04.18