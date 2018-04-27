Политика / Международная жизнь

Как встретились лидеры Южной и Северной Кореи

Мун Чжэ Ин – первый южнокорейский президент, ступивший на территорию КНДР. А Ким Чен Ын – первый северокорейский лидер, посетивший Южную Корею

27.04.18
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