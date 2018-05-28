Политика / Социальная политика «Надо прекратить врать». Федермессер – о манипуляции статистикой для исполнения указов Путина Выступление учредителя фонда «Вера» на Петербургском форуме и ответ ей министра Скворцовой {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 28.05.18