Политика / Социальная политика

«Надо прекратить врать». Федермессер – о манипуляции статистикой для исполнения указов Путина

Выступление учредителя фонда «Вера» на Петербургском форуме и ответ ей министра Скворцовой

28.05.18
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