Политика / Социальная политика Почему даже талантливые дети после школы не всегда достигают успеха Объясняет ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 06.06.18