Политика / Международные отношения

Какие страны высылают российских дипломатов

Решение принято из-за отравления Скрипаля и его дочери в британском Солсбери
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Власти США, Канады, Украины, Албании, Норвегии и 16 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Всего будет выслано 113 человек. 14 марта о высылке 23 российских дипломатов заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По данным Лондона, они работают на российскую разведку.

Российский МИД выразил «решительный протест» в связи с решением о высылке российских дипломатов: «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российским властям предстоит проанализировать ситуацию: «Основной анализ будет проведен нашим дипломатическим ведомством, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба были доставлены в больницу в состоянии комы. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля.

Какие страны высылают российских дипломатов

Украина
Выслала 13 дипломатов
Румыния
Выслала 1 дипломата
Эстония
Выслала 1 дипломата
Финляндия
Выслала 1 дипломата
Литва
Выслала 3 дипломатов
Латвия
Выслала 1 дипломата
Албания
Выслала 2 дипломатов
Польша
Выслала 4 дипломата
Венгрия
Выслала 1 дипломата
Хорватия
Выслала 1 дипломата
Швеция
Выслала 1 дипломата
Чехия
Выслала 3 дипломатов
Италия
Выслала 2 дипломатов
Германия
Выслала 4 дипломата
Дания
Выслала 2 дипломатов
Норвегия
Выслала 1 дипломата
Нидерланды
Выслали 2 дипломатов
Франция
Выслала 4 дипломата
Великобритания
Выслала 23 дипломата
Испания
Выслала 2 дипломатов
США
Выслали 60 дипломатов
Канада
Выслала 4 дипломата
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