Elaine Thompson / AP

Власти США, Канады, Украины, Албании, Норвегии и 16 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Всего будет выслано 113 человек. 14 марта о высылке 23 российских дипломатов заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По данным Лондона, они работают на российскую разведку.

Российский МИД выразил «решительный протест» в связи с решением о высылке российских дипломатов: «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российским властям предстоит проанализировать ситуацию: «Основной анализ будет проведен нашим дипломатическим ведомством, после этого президенту будут представлены предложения об ответных шагах».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба были доставлены в больницу в состоянии комы. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля.

Какие страны высылают российских дипломатов