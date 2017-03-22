«Галс-девелопмент» продала торгово-развлекательный комплекс «Лето»

Подконтрольная банку ВТБ «Галс-девелопмент» завершила сделку по продаже торгово-развлекательного комплекса «Лето» (116 000 кв.м.), расположенного на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге: покупателем выступил консорциум инвесторов с участием Malltech (экс «Росевродевелопмент»), следует из совместного сообщения партнеров. Стоимость сделки не разглашается, но ранее участники рынка оценивали ее примерно в 10 млрд руб.

ТРК «Лето» был построен в 2011 г. компаниями «Галс-девелопмент» и французской Apsys Group. Однако последняя спустя год из проекта вышла. «Галс-девелопмент» ищет покупателя на комплекс уже несколько лет. Объектом интересовались Meridian Capital, Abu Dhabi Investment Authority, питерская Fort Group, Российский фонд прямых инвестиций в партнерстве с Mubadala Development или Сhina Investment Corporation, а также группа Accent Александра Самонова.

В конце декабря газета «Коммерсантъ» сообщала, что на «Лето» претендует также подконтрольный АФК «Система» инвестфонд Sistema Capital Partners. Но самое выгодное по условиям предложение сделала именно компания Malltech, рассказывали источники «Ведомостей» в середине января этого года

Malltech специализируется на торговой и складской недвижимости. На его сайте сказано, что он реализовал в общей сложности 850 000 кв. м недвижимости, еще 1 млн кв. м находятся в стадии разработки. Среди его проектов – логопарк «Крекшино» в Подмосковье, торговые центры «Планета» в Уфе, Перми, Красноярске и Новокузнецке, а также «Аура» в Новосибирске. Компания контролируется топ-менеджерами «Росеврогрупп», ее миноритарным акционером является банк Goldman Sachs. Весной 2016 г. несколько консультантов рассказывали «Ведомостям», что Malltech планирует потратить около $100 млн собственных средств на приобретение торговых центров в Москве и регионах. Эти средства, по их словам, были выделены Goldman Sachs, причем с учетом кредитных ресурсов компания могла купить объекты в общей сложности на $200–300 млн. На тот момент девелопер рассматривал приобретение ТРК «Лето», рассказывали собеседники «Ведомостей», но тогда сторонам договориться не удалось. Также девелопер рассматривал приобретение торгового центра Columbus рядом со ст. м. «Пражская» (277 000 кв. м) и «Мурманск молла» (80 000 кв. м) в Мурманске.