Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Без автодорог и без конкуренции

Треть торгов в дорожном строительстве в 2016 году признана несостоявшейся – ФАС

Кроме того, в отрасли много картельных сговоров

Екатерина Мереминская

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