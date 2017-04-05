Европейский университет не смог доказать права на аренду дворца Кушелева-Безбородко

Для Европейского университета этот судебный процесс стал уже четвертым в серии, которая последовала за проверками вуза летом 2016 г.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Европейскому университету в иске к петербургскому комитету имущественных отношения (КИО), который намерен в одностороннем порядке расторгнуть с вузом договор аренды.

Договор заключен в мае 2011 г. до 2024 г. КИО отправил уведомление о расторжении договора в конце декабря 2016 г. и потребовал освободить здание. По данным КИО, арендатор не исполнял охранных обязательств, в числе нарушений - перепланировка помещений, установка металлопластиковых окон, установка блоков кондиционеров. Для Европейского университета этот судебный процесс стал уже четвертым в серии, которая последовала за проверками вуза летом 2016 г.

Малый Мраморный дворец (дворец Кушелева-Безбородко), или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II, на Гагаринской ул., 3, лит. А, университет занимает с 1995 г. В 2001 г. здание признано памятником федерального значения.

Претензии к университету есть и у Рособрнадзора. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в Петербурге. Заседание суда было очень быстрым, формальным и поверхностным, рассказала представитель ЕУСПб. Университет намерен обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Иск об аннулировании лицензии ЕУСПб Рособрнадзор подал 27 декабря 2016 г., а до этого лицензия вуза была приостановлена. Это случилось после того, как в сентябре прошлого года ведомство провело проверку и выявило 120 нарушений.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В вузе обучаются около 250 человек.