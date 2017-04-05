Строительство линии петербургского метро к ЧМ-18 запаздывает

За первый квартал «Метрострой» сдал только 14% работ, запланированных на этот год

Строительство станции «Улица Савушкина» («Беговая») Невско-Василеостровской линии метро отстает от графика на два месяца, сообщил главный инженер ОАО «Метрострой» Алексей Старков в начале недели на выездном совещании, которое было посвящено ликвидации отставания. Год назад «Метрострой», по его словам, опаздывал на два с половиной месяца.

Контракт стоимостью 30 млрд руб. на строительство участка Невско-Василеостровской линии метро от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включающего станцию «Новокрестовская» (рядом со стадионом на Крестовском острове), администрация Петербурга заключила с «Метростроем» в сентябре 2015 г. Согласно документам, подрядчик должен построить станции, которые необходимы для проведения чемпионата мира по футболу 2018 г., до 31 января 2018 г. и завершить все работы, включая благоустройство территории строительства и подключение вестибюлей к сетям водоснабжения и водоотведения, в первом квартале 2018 г., следует из календарного плана.

Метрострой планирует закончить отделочные работы на станции «Улица Савушкина» в марте 2018 г., на «Новокрестовской» - в январе 2018 г., а благоустройство двух станций провести в апреле-мае, говорит Старков. По его словам, к сентябрю 2017 г. планируется увеличить количество рабочих «Метростроя» с 1230 до 1600 человекдля работы в три смены, количество машин и механизмов - до 72 штук к маю 2017 г. Точка критического отставания пройдена, уверен Старков. Строительно-монтажные работы на всех объектах линии закончатся к январю 2018 г., говорит представитель «Метростроя». Чемпионат мира по футболу пройдет в июне 2018 г.

К 3 апреля на Невско-Василеостровской линии быди выполнены строительно- монтажные работы на 2,1 млрд руб, что составляет 13,7% от годового плана, говорит представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). За первый квартал «Метрострой» освоил только 49% от запланированной суммы, к сдаче готовятся работы еще на 500-600 млн руб. сообщил заседании заместитель председателя КРТИ Михаил Цалко. Все работы ведутся согласно производственному графику, но есть отставание по их приемке, объясняет представитель «Метростроя»

КРТИ согласовывает с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко выделение на строительство линии целевого финансирования в размере 1,2 млрд руб., говорит представитель КРТИ. Ответа на обращение пока нет, добавила она, уточняя, что это не дополнительные средства. Лимит финансирования на этот год составляет 12 млрд руб., в том числе 4, 3 млрд. руб. из федерального бюджета.

Цалко предложил «Метрострою» сформировать двухмесячный запас материалов. «Из-за их отсутствия мы не сможем продолжать работы», - сообщил он. Кроме этого, «Метрострой» должен обеспечить финансирование подрядчиков для мобильности принятия решения, считает Цалко.

Конкурс на строительство линии был объявлен слишком поздно: проектная документация предполагает строительство объекта за четыре года, по факту конкурс объявили на 2,5 года, объясняет основные причины отставания представитель «Метростроя». По словам одного из сотрудников, занятых на строительстве станции, позже, чем планировалось, были установлены ограждающие конструкции, что повлекло за собой дальнейшее отставание от графика. «Было множество предложений по переносу сроков сдачи этой станции, но мы сделаем это вовремя», - пообещал гендиректор «Метростроя» Вадим Александров.