Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: «Земельный фонд» на заводе

Компания «Земельный фонд» покупает 57-й авторемонтный завод за 332 млн рублей

Главный актив предприятия – 3 га на Васильевском острове
Завод зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду
Завод зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду
Лидия Верещагина / для Ведомостей

Аукцион по продаже 99,99% акций завода состоялся в конце марта. Его организовал Российский аукционный дом (РАД) по поручению дочерней компании Минобороны – АО «Спецремонт». В торгах участвовали два претендента. Победитель предложил за лот 332 млн руб. (торги шли на понижение, стартовая цена – 399 млн руб.). В РАДе отказались назвать победителя. О том, что им стало ООО «Земельный фонд», «Ведомостям» рассказал сотрудник предприятия и подтвердил гендиректор «Земельного фонда» Александр Карпухин. По его словам, четких планов на этот актив у компании пока нет.

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