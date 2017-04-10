Компания «Земельный фонд» покупает 57-й авторемонтный завод за 332 млн рублей

Аукцион по продаже 99,99% акций завода состоялся в конце марта. Его организовал Российский аукционный дом (РАД) по поручению дочерней компании Минобороны – АО «Спецремонт». В торгах участвовали два претендента. Победитель предложил за лот 332 млн руб. (торги шли на понижение, стартовая цена – 399 млн руб.). В РАДе отказались назвать победителя. О том, что им стало ООО «Земельный фонд», «Ведомостям» рассказал сотрудник предприятия и подтвердил гендиректор «Земельного фонда» Александр Карпухин. По его словам, четких планов на этот актив у компании пока нет.