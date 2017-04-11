Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Культурное жилье

«Дон-строй» может построить жилой комплекс на месте ДК им. Серафимовича в центре Москвы

Инвестиции в проект оцениваются до 4,5 млрд рублей
«Дон-строй инвест» – один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в Москве
«Дон-строй инвест» – один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в Москве
М. Стулов / Ведомости

О планах «Дон-строй инвеста» построить на месте ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве жилой комплекс «Ведомостям» рассказали два риэлтора, работающих в этом районе. Представитель Москомстройинвеста уточнил: данный проект градостроительно-земельная комиссия рассматривала 8 декабря 2016 г. – инвестору разрешено построить там многофункциональный комплекс на 34 300 кв. м. Объект будет включать жилье, офисы, магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс и социальные объекты, добавил представитель Москомстройинвеста. По информации на сайте управы Пресненского района, строения на участке в Среднем Тишинском переулке принадлежат компаниям «Тамроф» и «Промышленное предприятие «Талкалегпром». Обе фирмы, согласно «СПАРК-Интерфаксу», входят в «Дон-строй инвест». Представитель последнего от комментариев отказался.

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