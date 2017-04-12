На территории «Ижорских заводов» может появиться производство реагентов для очистки воды

Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов»
Д. Гришкин / Ведомости
Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов» в Колпине на инвестиционных условиях, сообщил комитет по инвестициям. Срок действия договора аренды – 38 месяцев, начальная цена аренды – 22,9 млн руб. в год. На этой территории планирует построить производство ООО «НПО «Завод химических реагентов», говорит представитель комитета. На участке должен появиться центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков, а также небольшое производство материалов для подготовки питьевой воды, уточняет она. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб., предприятие будет действовать в рамках кластера по водоснабжению и водоотведению совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», говорит представитель комитета. Срок проведения аукциона пока не определен.