На территории «Ижорских заводов» может появиться производство реагентов для очистки воды

Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов» в Колпине на инвестиционных условиях, сообщил комитет по инвестициям. Срок действия договора аренды – 38 месяцев, начальная цена аренды – 22,9 млн руб. в год. На этой территории планирует построить производство ООО «НПО «Завод химических реагентов», говорит представитель комитета. На участке должен появиться центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков, а также небольшое производство материалов для подготовки питьевой воды, уточняет она. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб., предприятие будет действовать в рамках кластера по водоснабжению и водоотведению совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», говорит представитель комитета. Срок проведения аукциона пока не определен.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров