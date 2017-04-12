Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Инновации на воде

На территории «Ижорских заводов» может появиться производство реагентов для очистки воды

Главный потребитель – «Водоканал Санкт-Петербурга»
Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов»
Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов»
Д. Гришкин / Ведомости

Администрация Петербурга выставит на аукцион право аренды участка площадью 5,6 га на территории «Ижорских заводов» в Колпине на инвестиционных условиях, сообщил комитет по инвестициям. Срок действия договора аренды – 38 месяцев, начальная цена аренды – 22,9 млн руб. в год. На этой территории планирует построить производство ООО «НПО «Завод химических реагентов», говорит представитель комитета. На участке должен появиться центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков, а также небольшое производство материалов для подготовки питьевой воды, уточняет она. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб., предприятие будет действовать в рамках кластера по водоснабжению и водоотведению совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», говорит представитель комитета. Срок проведения аукциона пока не определен.

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