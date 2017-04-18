Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Лучше – дальше от метро
Лучше – дальше от метро
Северное Измайлово и Гольяново у метро «Щелковская» – типичные спальные районы. С востока их ограничивает МКАД, а разделяет Щелковское шоссе, одно из старейших в столице. Объединяет районы обилие пятиэтажек – они застраивались в основном в 1950–1970-х гг. – и это чревато серьезными переменами
Стромынская дорога была проложена еще до основания самой Москвы, больше 1000 лет назад: она была частью пути, соединяющего западные земли с «залесскими» – владимиро-суздальскими. По этой дороге Владимир Мономах ездил из Киева в Ростов и Владимир. В начале XX в. Стромынскую дорогу переименовали в Щелковское шоссе