Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Лучше – дальше от метро

Лучше – дальше от метро

Северное Измайлово и Гольяново у метро «Щелковская» – типичные спальные районы. С востока их ограничивает МКАД, а разделяет Щелковское шоссе, одно из старейших в столице. Объединяет районы обилие пятиэтажек – они застраивались в основном в 1950–1970-х гг. – и это чревато серьезными переменами

Мария Перевощикова

/ Для Ведомостей