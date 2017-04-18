В Новой Голландии открывается детский образовательный центр

На острове Новая Голландия 22 апреля открывается школа креативных индустрий «Маяк». Образовательный центр разместился на трех этажах в Доме коменданта, говорит Надежда Насоновская, учредитель школы, партнер консорциума независимых учебных заведений. В консорциум входят Британская высшая школа дизайна (БВШД), Московская школа кино, Школа компьютерных технологий Scream School и Архитектурная школа МАРШ.

Школа рассчитана на обучение детей от 7 до 17 лет, она предлагает курсы по фотографии, анимации, кино, графическому дизайну, рекламе, театру, компьютерным играм, программированию. Полный цикл занятий начнется в сентябре, весной и летом пройдет ряд мастер-классов и интенсивов. Долгосрочные курсы (четыре месяца, занятия по два-три раза в неделю) будут стоить около 45 000 руб., говорит директор школы Ольга Смирнова. Стоимость коротких программ (1-2 дня) - от 2000 до 5000 руб.

Среди кураторов курсов театральный продюсер Елена Шубина, дизайнер Михаил Шишкин, звукорежиссер и музыкант группы «Самое большое простое число» Илья Барамия и др. Проект скорее социальный, образование сейчас крайне низкомаржинальный бизнес, говорит Смирнова. По ее словам, в школе смогут заниматься до 150 детей.

Предполагаемый срок окупаемости проекта - 3-4 года, говорит Надежда Насоновская, не уточняя размер инвестиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», она является совладельцем нескольких компаний, включая связанные с образовательной деятельностью ООО «Скрим скул», ООО «Школа Чердак», ООО «Агентство церемоний» и проч. Насоновская говорит, что ей принадлежит 26% в консорциуме.

В феврале партнером консорциума независимых учебных заведений с долей 20% стал гендиректор группы Qiwi Сергей Солонин. Инвестиции Солонина в образовательную деятельность составляют несколько сотен миллионов рублей, говорил представитель Qiwi в феврале.

Новая Голландия открылась для посетителей в августе 2016 г. Тендер на реставрацию и реорганизацию пространства острова в 2010 г. выиграло ООО «Новая Голландия» (входит в ГК Millhouse Романа Абрамовича). До 2025 г. в проект планируется инвестировать более 12 млрд руб., говорил летом 2016 г. начальник информационной политики Millhouse Джон Манн.

Кроме Дома коменданта на острове открыт клубный дом «Кузня», в середине лета планируется открыть здание бывшей тюрьмы «Бутылка». Недвижимость на острове арендуют ресторан-клуб Kuznya House, кафе-кулинария «Волконский.Deli» и Ferma Burger (временный павильон), говорит представитель «Новой Голландии».