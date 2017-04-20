Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: У РФПИ инвестиции складываются

РФПИ может приобрести еще два склада у PNK Group

Фонд с партнерами хочет купить 84 000 кв. м в Московской области и Новосибирске
Арендатор «PNK Толмачево» в Новосибирске – местная сеть супермаркетов «Холлидей классик»
Арендатор «PNK Толмачево» в Новосибирске – местная сеть супермаркетов «Холлидей классик»
PNK Group

Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, договорилась о приобретении у PNK Group более 84 000 кв. м складских площадей в Московской области и Новосибирске, рассказали два консультанта, работавшие с участниками переговоров, и подтвердили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По словам собеседников «Ведомостей», речь идет примерно о 34 000 кв. м в комплексе «PNK парк – Бекасово» на Киевском шоссе и 50 000 кв. м в «PNK Толмачево» в Новосибирске. Арендатор подмосковного объекта – автоконцерн BMW, «PNK Толмачево» – сеть супермаркетов «Холлидей классик», напоминают они.

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