РФПИ может приобрести еще два склада у PNK Group

Арендатор «PNK Толмачево» в Новосибирске – местная сеть супермаркетов «Холлидей классик»
PNK Group
Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, договорилась о приобретении у PNK Group более 84 000 кв. м складских площадей в Московской области и Новосибирске, рассказали два консультанта, работавшие с участниками переговоров, и подтвердили два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По словам собеседников «Ведомостей», речь идет примерно о 34 000 кв. м в комплексе «PNK парк – Бекасово» на Киевском шоссе и 50 000 кв. м в «PNK Толмачево» в Новосибирске. Арендатор подмосковного объекта – автоконцерн BMW, «PNK Толмачево» – сеть супермаркетов «Холлидей классик», напоминают они.