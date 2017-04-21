Госстройнадзор отзывает три разрешения на строительство в поселке Новое Девяткино

Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области потребовал отменить разрешения на строительство жилых комплексов, которые возводят в Новом Девяткине ООО «Фирма «Сигма», ЖСК «Твой первый дом» и ЗАО «Русская сказка» («Ведомости» ознакомились с документами). Основная претензия – отсутствие введенных в эксплуатацию очистных сооружений, которые должны препятствовать попаданию стоков в Капральев ручей. Пока ни у кого из застройщиков их нет. «Запрещена выдача разрешений на строительство без технических условий присоединения к канализационным сетям, предусматривающим очистку сточных вод», – говорится в предписании. Проверить все строящиеся на территории Нового Девяткина дома поручил в марте заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Пайщики ЖСК «Твой первый дом» пожаловались ему на то, что застройщик закончил возведение здания на 304 квартиры в прошлом году, но дом до сих пор не подключен к канализации и не может быть сдан в эксплуатацию, говорит представитель Москвина. Проверки Госстройнадзора будут завершены 28 апреля, следует из документов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров