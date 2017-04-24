«Метрострой» проигрывает в суде генподрядчику строительства ЛАЭС-2

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск АО «Концерн «Титан-2» (генподрядчик строительства ЛАЭС-2) к ОАО «Метрострой». В ходе разбирательства суд снизил требования со 160 млн до 30 млн руб., следует из определения, которое было опубликовано на сайте суда на прошлой неделе. «Метрострой» работал на субподряде при строительстве атомной станции. Генподрядчик требовал в суде неустойку за нарушение сроков работ. Суд не зачел претензии заказчика на неустойки по нескольким периодам, так как «Метрострой» выполнил работы, следует из протокола суда. Кроме этого концерн «Титан-2» требует с «Метростроя» в суде 1,3 млрд руб., следующее заседание назначено на 22 мая. «Метрострой» не выполнял контрактные обязательства по сооружению первого энергоблока ЛАЭС-2, сорвал сроки сдачи ряда важнейших объектов, объяснял в августе представитель концерна.

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