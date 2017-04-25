Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: «Зенит» освободил землю

Банк «Зенит» снял залог с объектов «СУ-155» в Петербурге и Ленобласти

Теперь ими может распоряжаться «Российский капитал»
Объекты застройщика должны быть сданы не позже 2018 г.
Объекты застройщика должны быть сданы не позже 2018 г.
Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Зенит» снял залоги с земельных участков, на которых строятся жилые комплексы (ЖК) «Каменка» и «Новая Каменка» в Петербурге и микрорайон Янино-Восточный в Ленобласти. Договоры долевого строительства на них заключало АО «СК «Росстрой», входящее в ГК «СУ-155», финансовым оздоровлением которой с декабря 2015 г. занимается банк «Российский капитал». О снятии залога сообщила пресс-служба «Российского капитала». В результате снятия залога дольщики АО «СК «Росстрой» смогут после завершения строительства домов получить право собственности на свои квартиры, говорится в сообщении банка.

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