Банк «Зенит» снял залог с объектов «СУ-155» в Петербурге и Ленобласти

Банк «Зенит» снял залоги с земельных участков, на которых строятся жилые комплексы (ЖК) «Каменка» и «Новая Каменка» в Петербурге и микрорайон Янино-Восточный в Ленобласти. Договоры долевого строительства на них заключало АО «СК «Росстрой», входящее в ГК «СУ-155», финансовым оздоровлением которой с декабря 2015 г. занимается банк «Российский капитал». О снятии залога сообщила пресс-служба «Российского капитала». В результате снятия залога дольщики АО «СК «Росстрой» смогут после завершения строительства домов получить право собственности на свои квартиры, говорится в сообщении банка.

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