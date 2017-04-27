Губернатор хочет навести порядок в промзонах Петербурга

Ряд предприятий, расположенных на Васильевском острове, ничего не производят, называясь при этом зоной промышленного назначения
Е. Кузьмина / Ведомости
Одна из актуальных задач – наведение порядка в городских промышленных зонах, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вчера во время выступления в законодательном собрании. По его словам, общая площадь промзон в черте Петербурга – 13 530 га. Для проведения полной инвентаризации Полтавченко поручил создать рабочую группу с участием представителей городской и районных администраций, Росреестра и правоохранительных органов, а также дал поручение комитетам финансов и по промышленной политике и инновациям «продумать механизм, который позволит направлять средства, полученные от устранения нарушений в промзонах, на развитие там инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на помощь реально работающим производствам».