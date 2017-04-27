Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Заводская земля

Губернатор хочет навести порядок в промзонах Петербурга

Индустриальные объекты занимают в Петербурге 13 500 га
Ряд предприятий, расположенных на Васильевском острове, ничего не производят, называясь при этом зоной промышленного назначения
Ряд предприятий, расположенных на Васильевском острове, ничего не производят, называясь при этом зоной промышленного назначения
Е. Кузьмина / Ведомости

Одна из актуальных задач – наведение порядка в городских промышленных зонах, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вчера во время выступления в законодательном собрании. По его словам, общая площадь промзон в черте Петербурга – 13 530 га. Для проведения полной инвентаризации Полтавченко поручил создать рабочую группу с участием представителей городской и районных администраций, Росреестра и правоохранительных органов, а также дал поручение комитетам финансов и по промышленной политике и инновациям «продумать механизм, который позволит направлять средства, полученные от устранения нарушений в промзонах, на развитие там инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на помощь реально работающим производствам».

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