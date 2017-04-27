Комитет по строительству оштрафован за контракт с «Метростроем»

Еще одно нарушение по этому контракту ФАС рассмотрит в мае

Комитет по строительству (КС) признан виновным в нарушении закона о контрактной системе и привлечен к административной ответственности по контракту с АО «Метрострой» на благоустройство территории у стадиона «Санкт-Петербург», сообщила представитель комитета сегодня на заседании комиссии УФАС по Петербургу. Решение вынес комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, сообщила она, добавив, что комитет заплатил штраф. Сумма штрафа составила 50 000 руб., уточнила представитель УФАС.

Администрация Петербурга 20 декабря 2016 г. без конкурса заключила с «Метростроем», который занимался строительством стадиона с лета прошлого года, контракт на 952 млн руб. на выполнение к марту 2017 г. дополнительных работ по благоустройству территории и организации зоны доступа.

Антимонопольное ведомство также признало КС виновным в нарушении закона о контрактной системе (44 ФЗ), но не стало возбуждать административное дело повторно. Кроме того, УФАС подозревает комитет и в нарушении закона о защите конкуренции (135 ФЗ). Следующее заседание по делу назначено на 31 мая.

Оснований заключать контракт с единственным поставщиком не было, к тому же такие действия создали преимущественные условия и ограничили конкуренцию, объяснил представитель управления.

Представители «Метростроя», который проходит в качестве третьего лица, на заседание в УФАС сегодня не пришли.

«Метрострой» не планирует посещать заседания комиссии УФАС, говорит представитель компании. «Речь идет о претензии к организатору конкурса, а не к нам», - добавляет она, уточняя, что работы по контракту уже закончены.

Статья, по которой сейчас проходит комитет по строительству, подразумевает действия властей, которые ограничили конкуренцию, говорит Ольга Дученко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и партнеры». По ее словам, лицу, подписавшему контракт, или председателю комитета грозит штраф от 15 000 до 50 0000 руб. Председатель комитета - Сергей Морозов, контракт подписал его заместитель - Александр Шишкин. Страница с информацией о Шишкине на сайте администрации не работает. На практике УФАС обычно выдает предписание об устранении нарушений, но в рассматриваемой ситуации контракт уже заключен, замечает Дученко.

Жалобу на нарушение закона сразу по двум статьям подал Роман Рубанов из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Стадион на Крестовском острове строился с 2007 г., его итоговая стоимость, по словам вице-губернатора Игоря Албина, - около 43 млрд руб. По оценке ФБК, минимальная стоимость - 48,2 млрд руб.