СКА получил участок для строительства спортивного комплекса в Петербурге

Правительство Петербурга выделило ООО «Хоккейный клуб «СКА» земельный участок площадью 3,3 га на пр-те Юрия Гагарина, участок 53, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Участок предоставляется для строительства крытого спортивного комплекса площадью около 25 000 кв. м, сообщила пресс-служба комитета по инвестициям. По ее данным, комплекс будет состоять из двух ледовых арен (60×30 м) - с трибунами для 20 000 зрителей и без трибун, спортивного и тренажерного залов, центра хоккейной подготовки, а также 25-метрового плавательного бассейна на четыре дорожки. Срок строительства комплекса – 3,5 года.

Представитель ХК СКА сообщил, что выделенный участок станет частью большого проекта по строительству новой домашней арены клуба, рассчитанной на 20 000 зрителей. По его словам, основную арену планируется возвести на смежном участке. На сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, говорит представитель клуба. Проектирование и выбор подрядчика начнется после того, как город предоставит клубу второй участок, уточнил представитель СКА.

Впервые о планах клуба построить арену рассказал в августе 2016 г. президент клуба Геннадий Тимченко. В декабре 2016 г. о строительстве новой арены говорил и вице-президент СКА Роман Ротенберг. В апреле этого года Тимченко сказал, что клуб обратился к властям Петербурга, чтобы город предоставил землю для строительства новой домашней арены. «Мы хотим построить в Петербурге стадион-двадцатитысячник, чтобы больше наших болельщиков, фанатов могли прийти поболеть. Мы обратились к властям города и ждем, когда нам выделят землю под строительство этого объекта», - сказал Тимченко (цитата по ТАСС).

Сейчас СКА проводит домашние игры в Ледовом дворце, который вмещает 12 300 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка клуба в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 34% до 6,3 млрд руб., а прибыль уменьшилась почти в 3 раза до 178,8 млн руб. Данных за 2016 г. пока нет. Учредитель и основной спонсор клуба – «Газпром». В октябре 2016 г. Роман Ротенберг сообщил, что СКА увеличил в сезоне 2016/17 цены на центральные ложи на 7%, а на боковые и за воротами – на 20%. В сезоне 2015/16 продажа лож принесла клубу 100 млн руб.