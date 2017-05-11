Сбербанк выставил на продажу особняк в центре Петербурга

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу бывший офис Сбербанка на Фурштатской улице, 5, литер А. Площадь четырехэтажного здания 3424,7 кв. м, оно занимает участок площадью 1481 кв. м. Начальная цена – 318 млн руб. (стоимость квадратного метра – 92 855 руб.). Торги назначены на 13 июня 2017 г.

Раньше по этому адресу располагался допофис Северо-западного Сбербанка. Сейчас здание пустует, говорит источник, близкий к продавцу. Особняк XIX в. реконструирован в начале 2000-х, в ходе работ сохранены лицевой фасад и структура дворов, сообщает РАД. Входы в здание перенесены с тротуара перед домом в первый двор, который превратился в парадный вестибюль под открытым небом, второй двор превратился в атриум. Лицевой флигель был надстроен третьим этажом в соответствии с неосуществленным проектом конца XIX в. Дворовые флигели разобраны, уровень первого двора поднят для устройства под­земного паркинга. Здание оснащено 2 лифтами, в нем есть необходимые инженерные системы коммуникаций. По данным РАД, здание подходит для размещения представительского офиса компании, банка или медицинского центра.

Стоимость объекта в данной локации с такими характеристиками может варьироваться от 320 до 350 млн руб., полагает руководитель петербургского офиса JLL Андрей Амосов. По его оценке, здание будет представлять интерес только для конечного пользователя, а не для инвестора.

«Запросы на подобные объекты периодически попадают в нашу компанию, но в большинстве случаев инвесторы предпочитают покупать объект с существующим арендатором, желательно с надежной компанией, подписавшей договор аренды на несколько лет, - говорит Амосов. - Это позволяет снизить риски покупателя и минимизировать время, в течение которого объект может оставаться незаполненным». Согласно рыночной практике, прямая окупаемость подобных объектов составляет порядка 10 лет, добавил он.