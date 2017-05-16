На стадионе «Санкт-Петербург» может появиться рулонный газон

Газон на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет санацию, если она будет неудачной, он может быть заменен на рулонный, оба варианта согласованы с FIFA, заявил сегодня вице-губернатор Игорь Албин. Экскурсия на стадион прошла во время пресс-тура в рамках поготовки Петербурга к Кубку конфедераций и ЧМ-18. Окончательное решение будет принято 31 мая, это точка невозврата, заявил Албин. Решение принимает городская администрация, ФК «Зенит», компания «Бамард» (занимается газоном на стадионе) и научные консультанты. К началу матчей кубка 17 июня будет шанс сыграть на хорошем поле, добавил он

По его словам, на поле работают агротехники ФК «Зенит», создают парниковый эффект. Ведется укрепление корней, дополнительная инсоляция, поле прогревается. Поле закрыто пленкой. На плохое качество травы указал в середине апреля гендиректор ФК «Зенит» Максим Митрофанов. Матч между ФК «Зенит» и «Краснодар», запланированный на эту среду, был перенесен на стадион «Петровский». Это позволит полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки, сообщали «Россия-2018» и «Зенит».

Опыта создания выкатных полей не было, хотя все делалось по проекту, объясняет неудачу Албин. Повлияли и плохие климатические условия - чаша стадиона перезимовала в открытом периметре, была плохая погода, мало солнца, и трава не проснулась, добавил он. Сначала работы будут вестись на существующем поле, в случае неудачи перейдем ко второму варианту, говорит он, добавляя, что стоимость работ по полю не дороже стоимости нового рулонного газона. Рулонный газон стоит около 200 руб за кв метр, еще порядка 50 руб. за кв м обходится его укладка, говорит говорит Юрий Казанцев, гендиректор компании «Удачный газон», которая специализируется на ландшафтном дизайне . Доставка такого большого количества газона на стадион будет стоить еще порядка 500 000 руб, уточняет он. С учетом закупки удобрений, объема и сроков, все работы Казанцев оценил в 3-3,5 млн руб.

С 2 июня «Санкт-Петербург» и другие стадионы переходят в операционное управление оргкомитета Кубка конфедераций, сообщил представитель оргкомитета.

Стадион «Санкт-Петербург», строительство которого началось в 2007 г. и обошлось, по последним оценкам, примерно в 43 млрд руб., был официально введен в эксплуатацию в конце декабря 2016 г. Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.На нем должны пройти четыре матча Кубка конфедераций в июне – июле 2017 г. и семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.