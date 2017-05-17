ФСБ проверяет Дирекцию транспортного строительства и ее крупного подрядчика – «Пилон»

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу вчера провели оперативные мероприятия в Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) и ЗАО «Пилон». Мероприятия проводили сотрудники отдела экономической безопасности, говорит представитель КРТИ, не уточняя их целей. Представитель УФСБ сообщил, что сотрудники ведомства работали в офисах ДТС и «Пилона», но отказался говорить о целях и результате мероприятий. В «Пилоне» не ответили на запрос «Ведомостей», председатель совета директоров компании Мевлуди Блиадзе не отвечал на телефонные звонки.

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