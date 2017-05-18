Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Дорога на футбол

Транспортная инфраструктура к ЧМ-18 и Кубку конфедераций обошлась Петербургу в 73 млрд рублей

Еще 11,5 млрд рублей пойдет на закупку транспорта

Стоимость дорог и других транспортных объектов, которые город построил и строит к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, составляет около 1 млрд евро, сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Самый дорогостоящий объект – станция метро «Новокрестовская» (36,8 млрд руб.), которую «Метрострой» должен сдать в конце февраля 2018 г. В конце апреля сдана развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (12,3 млрд руб.), в октябре 2016 г. – съезд с ЗСД на наб. Макарова (709,6 млн руб.). Яхтенный мост за 1,9 млрд руб., который строился на деньги петербургских строительных компаний, официально будет открыт 26 мая, но 7 мая уже работал в тестовом режиме.

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