Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Ювелирная парковка
Основатель ювелирных магазинов «585» вложится в московские парковки
Александр Смирнов станет владельцем офисно-парковочного объекта на Большой Тульской
- Антон Филатов
- / Ведомости
До сих пор парковки в столице не привлекали инвесторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Компания «Альтаир-престиж» подала заявку на покупку офисно-парковочного комплекса общей площадью 15 590 кв. м на Большой Тульской улице, следует из протокола торгов, проведенных департаментом по конкурентной политике Москвы. Там сказано, что в итоге аукцион был признан несостоявшимся, а единственному участнику предложено заключить договор купли-продажи по начальной цене – 370,7 млн руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров