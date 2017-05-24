Основатель ювелирных магазинов «585» вложится в московские парковки

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Ювелирная парковка

До сих пор парковки в столице не привлекали инвесторов Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Альтаир-престиж» подала заявку на покупку офисно-парковочного комплекса общей площадью 15 590 кв. м на Большой Тульской улице, следует из протокола торгов, проведенных департаментом по конкурентной политике Москвы. Там сказано, что в итоге аукцион был признан несостоявшимся, а единственному участнику предложено заключить договор купли-продажи по начальной цене – 370,7 млн руб.