Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Ювелирная парковка

Основатель ювелирных магазинов «585» вложится в московские парковки

Александр Смирнов станет владельцем офисно-парковочного объекта на Большой Тульской

Компания «Альтаир-престиж» подала заявку на покупку офисно-парковочного комплекса общей площадью 15 590 кв. м на Большой Тульской улице, следует из протокола торгов, проведенных департаментом по конкурентной политике Москвы. Там сказано, что в итоге аукцион был признан несостоявшимся, а единственному участнику предложено заключить договор купли-продажи по начальной цене – 370,7 млн руб.

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