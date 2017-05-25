Структура группы «Сафмар» займется реконструкцией общежитий

Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова создала компанию «Пионер эстейт» для управления принадлежащими ей старыми общежитиями, рассказали два консультанта, работавших с группой. По ЕГРЮЛ, «Пионер эстейт» создан летом прошлого года компанией «Моспромстрой» (входит в «Сафмар»). В карточке «Пионер эстейта» в СПАРК указан сайт фирмы «Уют» ПАО «Моспромстрой», на этом сайте – информация о 15 общежитиях, в том числе у ст. м. «Перово», «Кузьминки», «Петровско-Разумовская», «Кунцевская», «Бибирево» более чем на 2000 номеров, и одной гостинице на ул. Жигулевской на 74 номера.