Челябинский девелопер «Стройсвязьурал 1» подал иск о банкротстве владельца комплекса «Питерлэнд»

Доходы ТРК стабильны, в нем мало свободных площадей Евгений Егоров / Ведомости

Иск ООО «Стройсвязьурал 1» о банкротстве ЗАО «Стремберг» подан 24 мая в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, дата заседания пока не назначена. Представитель истца Владимир Захаров говорит, что таким образом компания хочет получить со «Стремберга» 1,2 млрд руб. Решение суда первой инстанции о взыскании в пользу «Стройсвязьурала» 1,2 млрд руб. недополученного дохода от сдачи помещений ТРК в аренду с июня 2012 г. по ноябрь 2014 г. 23 мая подтвердил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, добавляет он. Гендиректор «Стремберга» Алексей Рыжков от комментариев отказался.