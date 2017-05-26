Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Кредитор торопит «Стремберга»
Челябинский девелопер «Стройсвязьурал 1» подал иск о банкротстве владельца комплекса «Питерлэнд»
Он требует 1,2 млрд рублей доходов от ТРК за прошлые годы
- Мария Буравцева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Доходы ТРК стабильны, в нем мало свободных площадей
Евгений Егоров / Ведомости
Иск ООО «Стройсвязьурал 1» о банкротстве ЗАО «Стремберг» подан 24 мая в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, дата заседания пока не назначена. Представитель истца Владимир Захаров говорит, что таким образом компания хочет получить со «Стремберга» 1,2 млрд руб. Решение суда первой инстанции о взыскании в пользу «Стройсвязьурала» 1,2 млрд руб. недополученного дохода от сдачи помещений ТРК в аренду с июня 2012 г. по ноябрь 2014 г. 23 мая подтвердил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, добавляет он. Гендиректор «Стремберга» Алексей Рыжков от комментариев отказался.
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