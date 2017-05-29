Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Один билет в консерваторию
Заключение контракта на реставрацию здания Петербургской консерватории приостановлено
Претендент, заявка которого была отклонена, пожаловался в ФАС
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Дирекция во второй раз меняет подрядчика на этом объекте
Евгений Егоров / Ведомости
Заключение контракта на реставрацию здания Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова приостановлено с 25 мая до разбирательства в УФАС, говорится на сайте госзакупок.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров