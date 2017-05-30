Сбербанк пытается продать здание бывшего офиса

На повторных торгах начальная цена снизилась на 15%

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Офис Сбербанка со скидкой

Рядом с объектом Сбербанка достаточно альтернативных помещений невысокого качества Евгений Егоров / Ведомости

Аукцион по продаже бывшего офиса Сбербанка на Планерной улице, 47, корп. 3, назначен на 19 июня. Он пройдет на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (РАД).