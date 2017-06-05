В Петербурге могут появиться платные путепроводы над железнодорожными путями

За проезд над железнодорожными путями водителям придется заплатить Максим Стулов / Ведомости

Соглашение о намерениях создать в Петербурге автомобильные путепроводы городская администрация и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» подписали на экономическом форуме. Стоимость проекта – 8 млрд руб. Его реализация позволит не использовать железнодорожные переезды на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро», что значительно улучшит дорожную ситуацию, приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. По его словам, в Петербурге уже есть опыт строительства дорог на основе государственно-частного партнерства – реализован проект ЗСД, на форуме подписаны соглашения о намерениях по строительству Восточного скоростного радиуса с ВТБ и ЕАБР.