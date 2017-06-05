Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Восемь миллиардов рублей над рельсами
В Петербурге могут появиться платные путепроводы над железнодорожными путями
Инвестиции в них составят 8 млрд рублей
- Дмитрий Горшенин,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
За проезд над железнодорожными путями водителям придется заплатить
Максим Стулов / Ведомости
Соглашение о намерениях создать в Петербурге автомобильные путепроводы городская администрация и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» подписали на экономическом форуме. Стоимость проекта – 8 млрд руб. Его реализация позволит не использовать железнодорожные переезды на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро», что значительно улучшит дорожную ситуацию, приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. По его словам, в Петербурге уже есть опыт строительства дорог на основе государственно-частного партнерства – реализован проект ЗСД, на форуме подписаны соглашения о намерениях по строительству Восточного скоростного радиуса с ВТБ и ЕАБР.
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