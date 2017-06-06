Финская Sponda нашла покупателей на крупнейший актив
- Антон Филатов
- / Ведомости
На этой неделе инвесткомитет финской компании Sponda может рассмотреть заявки ряда компаний на покупку бизнес-центра Ducat Place II в Москве, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие как с самой компанией, так и с претендентами на объект. По словам двух собеседников, предложения сделали несколько крупных инвесткомпаний, среди которых Avica, UFG Real Estate и Morgan Stanley. Третий собеседник знает о предложении Avica; два других инвестора рассматривали Ducat Place II ранее, а подавали ли они заявку в этот раз, ему не известно. Об интересе Avica и UFG Real Estate к покупке комплекса знает один из их партнеров. Представитель Avica от комментариев отказался, запросы в Sponda, UFG Real Estate и Morgan Stanley остались без ответа.
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