Финская Sponda нашла покупателей на крупнейший актив

Финская инвесткомпания Sponda, объявившая об уходе из России, возможно, нашла покупателей на крупнейший актив: на бизнес-центр Ducat Place II в Москве три претендента А. Махонин / Ведомости

На этой неделе инвесткомитет финской компании Sponda может рассмотреть заявки ряда компаний на покупку бизнес-центра Ducat Place II в Москве, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие как с самой компанией, так и с претендентами на объект. По словам двух собеседников, предложения сделали несколько крупных инвесткомпаний, среди которых Avica, UFG Real Estate и Morgan Stanley. Третий собеседник знает о предложении Avica; два других инвестора рассматривали Ducat Place II ранее, а подавали ли они заявку в этот раз, ему не известно. Об интересе Avica и UFG Real Estate к покупке комплекса знает один из их партнеров. Представитель Avica от комментариев отказался, запросы в Sponda, UFG Real Estate и Morgan Stanley остались без ответа.