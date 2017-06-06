Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Sponda съезжает из офиса

Финская Sponda нашла покупателей на крупнейший актив

Бизнес-центром Ducat Place II в Москве интересуются Avica, UFG Real Estate и фонд Morgan Stanley

На этой неделе инвесткомитет финской компании Sponda может рассмотреть заявки ряда компаний на покупку бизнес-центра Ducat Place II в Москве, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавшие как с самой компанией, так и с претендентами на объект. По словам двух собеседников, предложения сделали несколько крупных инвесткомпаний, среди которых Avica, UFG Real Estate и Morgan Stanley. Третий собеседник знает о предложении Avica; два других инвестора рассматривали Ducat Place II ранее, а подавали ли они заявку в этот раз, ему не известно. Об интересе Avica и UFG Real Estate к покупке комплекса знает один из их партнеров. Представитель Avica от комментариев отказался, запросы в Sponda, UFG Real Estate и Morgan Stanley остались без ответа.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике