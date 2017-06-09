Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: «Новая Скандинавия» под наблюдением
В компании-застройщике проблемного ЖК «Новая Скандинавия» введено наблюдение
Это может повлиять на сроки достройки жилого комплекса, считают юристы
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
«Новая Скандинавия» строится уже 18 лет
Татьяна Тимирханова / Интерпресс / ТАСС
Процедура наблюдения введена Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 31 мая, решение опубликовано 6 июня. ЖК «Новая Скандинавия» строится в Шувалове с 1998 г. Квартал занимает площадь почти в 20 га. На этой территории находятся жилые многоквартирные дома и комплекс таунхаусов. В 2015 г. он был включен в список проблемных объектов. В сентябре того же года пресс-служба Смольного сообщала, что на трех участках ожидается завершение строительства 312 квартир, около 30 из них в залоге у Сбербанка. По оценкам чиновников, на достройку объектов было необходимо более 200 млн руб.
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