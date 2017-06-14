«Союзстрой» вновь выбран подрядчиком для достройки здания суда в Санкт-Петербурге

«Союзстрой» вновь выбран подрядчиком для достройки здания Московского районного суда Петербурга. Предыдущие торги отменила ФАС Е. Егоров / Ведомости

Как и на первых торгах в мае, заявки на достройку здания Московского районного суда с начальной ценой 650 млн руб. подали ООО «Капитал стройиндустрия», которое пообещало провести работы за 645,2 млн руб., и ООО «Союзстрой», которое предложило 643,8 млн руб. Победителем конкурса, который проводило Управление судебного департамента города, стал «Союзстрой», говорится на сайте госзакупок.