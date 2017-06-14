Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Торги новые, победитель старый
«Союзстрой» вновь выбран подрядчиком для достройки здания суда в Санкт-Петербурге
Предыдущие торги ФАС отменила
- Светлана Зайцева,
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
«Союзстрой» вновь выбран подрядчиком для достройки здания Московского районного суда Петербурга. Предыдущие торги отменила ФАС
Е. Егоров / Ведомости
Как и на первых торгах в мае, заявки на достройку здания Московского районного суда с начальной ценой 650 млн руб. подали ООО «Капитал стройиндустрия», которое пообещало провести работы за 645,2 млн руб., и ООО «Союзстрой», которое предложило 643,8 млн руб. Победителем конкурса, который проводило Управление судебного департамента города, стал «Союзстрой», говорится на сайте госзакупок.
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